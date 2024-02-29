اتفاقية تعاون بين مجمع الملك سلمان للغة العربية وجامعة الأمير سونغكلا التايلاندية

وقّع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم الخميس، مذكرةَ تفاهم مع جامعة الأمير سونغكلا بمملكة تايلند وذلك تعزيزًا لتعاونهما المشترك في مجال نشر اللغة العربية، وتعليمها، والمحافظة على سلامتها، وتنمية العلاقات العلمية والعملية بينهما؛ بغية الإفادة المتبادلة على نحو يحقق أهدافهما الإستراتيجية.



جاء التوقيع ضمن أعمال مؤتمر تنمية القدرات البشرية، الذي بدأ أعماله أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.



مثّل مجمعَ الملك سلمان العالمي للغة العربية الأمينُ العامُّ الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، في حين مثّل جامعة الأمير سونغكلا رئيسُ الجامعة الدكتورنيات كيوبرادوب.

تتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات اللغة العربية وعلومها، وحوسبة اللغة العربية، وبناء المعاجم الرقمية، والمدونات اللغوية، وتطوير الحلول الرقمية المساعدة، والتعاون في المناهج والأدوات المتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتطبيق اختبارات كفاية اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشاركة الخدمات والاستشارات اللغوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



تأتى مذكرة التفاهم ضمن مبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وشراكاته الإستراتيجية مع الجهات المعنية بالتنمية اللغوية العربية المحلية والدولية، الهادفة إلى زيادة مستوى الاستخدام والإتقان للغة العربية، وتعزيز حضورها، والمحافظة عليها، على نحو ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.