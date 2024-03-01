تباين أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الـATM

أسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة.. تباينت أسعار العملات الاجنبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وشركات الصرافة، وسجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر نحو33.28جنيهًا للشراء، ونحو33.49جنيهاً للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلفكترونية" أسعار العملات خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات نهاية تعاملات اليوم الجمعة

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر نحو33.28جنيهًا للشراء، ونحو33.49جنيهاً للبيع،.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.85جنيهًا للبيع وبلغ سعر 39.12جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر الفرنك سويسري نحو 34.90جنيهًا للشراء، ونحو 35.13 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر الـ100 ين الياباني سجل نحو20.40 جنيهًا للشراء، ونحو 20.66جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 4.27جنيهًا للشراء، ونحو 4.29 جنيه للبيع.