نموذج يحتذى به.. مسعف يعيد مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية لأصحابها

قدم أحد المسعفين التابعين لهيئة إسعاف مصر عملًا رائعًا للنزاهة والشجاعة عندما عثر على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بقيمة كبيرة برفقة سيدة تعرضت لحادث سير مأساوي على طريق مطار أسيوط عوضاً عن التحفظ على هذه الأموال والمشغولات، tقام المسعف بتسليم هذا المبلغ الكبير لنقطة الشرطة في المستشفى، وتم توثيق ذلك في محضر رسمي.

وفي حادثة مؤثرة، عثر المسعف نشأت أحمد عبدالجواد على مبلغ مالي كبير يبلغ 15 ألف دولار ومشغولات ذهبية بقيمة تقدر بمليون جنيه مصري برفقة سيدة تعرضت لحادث على طريق مطار أسيوط.

وسلم المسعف المبلغ والمشغولات لنقطة شرطة المستشفى الشرطة التابعة لقسم شرطة أول أسيوط بعدما نقل المصابة لمستشفى الإيمان العام بأسيوط ووفاتها قبل وصولها مع جنينها وجاري تسليمه لأسرة المتوفية وتم توثيق الموقف في محضر رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التصرف النبيل يعكس القيم والأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها أفراد المجتمع، ويمثل مثلاً يحتذى به في النزاهة والأمانة في العمل المهني، ويبرز أهمية دور رجال الإسعاف في خدمة المجتمع والحفاظ على سلامته وأمنه.

تلك الحادثة تذكرنا جميعا بأهمية الصدق والنزاهة في حياتنا اليومية، وتشكل قصة نجاح وفعل إنساني رائع ونأمل أن يكون هذا المسعف مثالاً يحتذى به للجميع، وأن تكون قصته نبراساً يُعتمد عليه في زمن تعتبر فيه القيم والأخلاق من أكبر القيم البالية.

قرر المسعف تسليم المبلغ والمشغولات الذهبية بدلا من خضوعه لغريزة الانتهازية، وقد قام بتسليم المبلغ والمشغولات الذهبية لنقطة الشرطة في المستشفى إذ نقل المصابة ولتسجيل الواقعة رسميا، تم إعداد محضر رسمي في قسم شرطة أول أسيوط.