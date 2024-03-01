الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.. انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي

حسم التعادل السلبي نتبجة مباراة الاهلى ونظيره يانج افريكانز، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة دور المجوعات، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

يعتلي الأهلي ترتيب المجموعة ومعه 9 نقاط حصدها من 5 مباريات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة، في حين يانج أفريكانز فقد جمع 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

تشكيل الاهلي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

في الهجوم: موديست.