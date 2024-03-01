اقرأ غدا بالوفد.. الحوار الاقتصادي يدعو إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: "الحوار الاقتصادي يدعو إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار ومواجهة مخاطر عدم استقرار السوق".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:-

د. وجدي زين الدين يكتب: اقتربت ساعة وقف الحرب الإسرائيلية

الوزراء: اكتمال تسليم الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

بايدن يبحث مع السيسي وتميم دفع مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

حماس تسلم ردها النهائي للوسطاء وورد إسرائيل في القاهرة خلال ساعات

المصريين يبدأون احتفالات يوم الشهيد

غدا الشيوخ يناقش قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

20 مارس محاكمة قاتل الطفل المشطور إلى نصفين

انخفاض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش تطوير الإعلام

رئيس الرقابة المالية: ارتفاع أسعار الفائدة وراء تراجع التمويل العقاري العام الماضي