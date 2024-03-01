الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الابطال.. نصف ساعة ومازال التعادل بدون أهداف

مرت نصف ساعة على انطلاق صافرة أحداث مباراة الاهلى ونظيره يانج افريكانز، ومازال التعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة دور المجوعات، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.د

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة وذلك برصيد 9 نقاط من 5 مباريات خاضهم المارد الأحمر في دور المجموعات حتى الآن، بواقع انتصارين وثلاث تعادلات، وضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكنه يبحث عن الصدارة.

كما ضمن فريق يانج أفريكانز التأهل هو الآخر إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة النادي الأهلي، وذلك عقب فوزه الكاسح في الجولة الماضية على حساب شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة.

لذلك يبحث الأهلي في مباراة اليوم، على الفوز أو نقطة التعادل على الأقل، من أجل ضمان صدارة المجموعة الرابعة، ومواجهة أحد فرق المركز الثاني في الدور ربع النهائي، بحثاً من المارد الأحمر على النجمة الثانية عشرة.