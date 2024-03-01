ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، المتهمين باختطاف طالب بسبب خلافات مالية في شبرا وتوالت النيابة التحقيق .

بسبب خلافات مالية..ضبط المتهمين باختطاف طالب في شبرا

تلقى قسم شرطة شرطة شبرا بلاغا من أحد المواطنين بإختفاء نجله (طالب "يدرس بالخارج" ويعمل فى مجال سفر العمالة للخارج)، وتلقيه إتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله وتحدث معه أحد الأشخاص " غير معلوم لديه "، وطلب منه مبلغ مالى وجوازات سفر وبعض الأوراق نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية واحتجازهم للمجنى عليه بشقة مستأجرة بنطاق محافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة "المستخدمة فى الواقعة"، وتحرير المجنى عليه.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بسابقة تعامله مع المجنى عليه بقصد تسهيل سفره للخارج مقابل مبلغ مالى إلا أنه لم يف بذلك ولم يُعد المبلغ المالى، فاتفق مع باقى المتهمين الآخرين وقاموا باختطافه واحتجازه بالشقة، لإجباره على إعادة المبلغ المالى وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين واتهمهم بخطفه واحتجازه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط 5 لصوص لارتكابهم جرائم سرقة بمناطق متفرقة في القاهرة

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عامل، وعاطل لقيامهما بسرقة مبلغ مالي، جهاز "DVR" من داخل إحدى الجمعيات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة المعادي، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه والجهاز المشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

كما تم ضبط عاطل لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا فرديا تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بارتكابه 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية"، وكذا ضبط باقي المسروقات بمسكنه.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.