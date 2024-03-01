الاحتلال يقصف رفح ويطلق النار على أي شيء يتحرك بخان يونس (فيديو)

صعد الاحتلال الإسرائيلي، من عدوانه على قطاع غزة، وشنت الطائرات الحربية اليوم الجمعة، غارة في محيط إحدى المستشفيات في رفح الفلسطينية، وفق قناة “القاهرة الإخبارية”.

وبدأت سيارات الإسعاف بالخروج، وهرعت إلى المكان لانتشال إن كان هناك مصابون أو شهداء جراء هذا العدوان العنيف.

وسمع دوي انفجار قوي وعنيف بمحيط 100 متر من المستشفى، فيما تعرضت رفح الفلسطينية ومناطقها الشرقية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستهدافات عدة ومتكررة من الاحتلال، واستهدفت عددا من المنازل بطائرات الاحتلال الحربية ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين.

الاحتلال يطلق النار على أي شيء يتحرك بخان يونس

تعرضت المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية لوابل من القذائف المدفعية المتمركزة شرق قطاع غزة، وتساقطت تجاه منازل المواطنين في المدينة.

وتعد خان يونس ثاني المحافظات من الناحية الجنوبية التي ما زالت تشهد توغلا عسكريا كبيرا من آليات الاحتلال الإسرائيلية التي تطلق الرصاص والقذائف باتجاه كل ما يتحرك في هذه المحافظة.