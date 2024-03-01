الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سامح شكري: مصر تفتح معبر رفح وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات (فيديو)

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، استمرار جهود مصر للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها تعمل مع شركائها والأمم المتحدة في هذا الصدد.

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وأضاف خلال كلمته في منتدى أنطاليا، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عدم الأمن والاستقرار في المنطقة سيتواصل مادامت الأزمة قائمة فيما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعاني من بعض مشكلات منذ 8 أكتوبر 2023.

وأوضح أنه جرى قصف معبر رفح في بعض الأحيان، ومنذ بداية الـ8 من اكتوبر ومصر تحافظ على المعبر مفتوحا ونعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين عن طريق فتح البوابة الحدودية، لافتًا إلى أن 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من المساعدات. 

كلما حاولت مصر نقل المساعدات عبر معبر رفح عرقلتها إسرائيل

وذكر أنه كلما حاولت مصر نقل المساعدات عبر معبر رفح عرقلتها إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بإيصال المساعدات وتوزيعها، متابعًا: "بدأنا بعشرات الشاحنات، والآن وصلنا إلى 200 شاحنة في اليوم وهذا العدد مازال بسيطا بحجم احتياجات قطاع غزة".

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