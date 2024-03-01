وزير خارجية فلسطين: إسرائيل دمرت كل شيء يقف على الأرض في غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، صعوبة الوصول لحل إزاء القضية الفلسطينية، في ظل ما تمارسه إسرائيل على الارض من حرب يريد مواصلتها إلى نهايتها.

وأضاف خلال كلمته في منتدى أنطاليا، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة: أن إسرائيل حددت هدفين، الأول يتمثل في القضاء على حركة حماس بشكل كامل وإخراجها من قطاع غزة، والثاني يتمثل في تحرير الأسرى الإسرائيلين بشكل آمن.

أهداف الاحتلال غير المعلنة وراء الهجوم على غزة

وأوضح أنه بعد 148 يوما من الحرب على غزة، عجزوا عن تحقيق الهدفين وهذا أمر واضح، ولم تستطع الاقتراب من تحقيق نسبة من الهدفين.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل الحرب لأن لديها هدف آخر لم تعلن عنه وهو هدف سري ربما يتمثل في التخريب الكامل لقطاع غزة والقضاء على كل شيء في القطاع.

وتابع: "رأينا هذا الهدف منذ اليوم الأول، فقد ضربوا المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس والجامعات ومراكز الأمم المتحدة والملاجئ، كل شيء دمروه، إسرائيل دمرت كل ما يقف على الأرض في قطاع غزة".