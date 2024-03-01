«ضيف» يشارك في مهرجان بسمة الخير في نسخة الخامسة بجدة



شارك ضيف احد أبناء الدقهلية البارزين والاكثر تأثيرا لعام 2023 م الدقهلية في مهرجان بسمة الخير في نسختة الخامسة بجدة

أشاد ابراهيم احمد عبدالله عبدالحميد ابراهيم وشهرته « ابراهيم ضيف » الامين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية ببالغ سعادته بهذه المشاركات الفعاله المعهودة علي هامش اللقاء مع معالي السفير احمد بك عبدالمجيد القنصل العام بجدة وفريق عمله وحديثه المثمر دوماً في مهرجان بسمة الخير في نسخته الخامسة بحضور 14 دوله حول العالم المنعقد بفندق بارك حياة جدة، وبصحبة الشيخ حسين مال الله اللواتي صاحب البصمه المتميزة في مجال التعدين علي مستوى الشرق الأوسط، وفي حضور القنصل العام لسلطنة عمان بجدة معالي السيد. سالم بن محمد البوسعيدي ، و معالي السيد. محمد سمير النقشبندي القنصل العام لجمهورية العراق بجدة ، و معالي السيد. محمد عالم القنصل العام للجمهورية الجزائرية بجدة ، ومعالي السيد. مصطفي أونال القنصل العام للجمهورية التركية بجدة ،ومعالي السيد. موسى عبدالله سالم النعيمي القنصل العام للملكة البحرين بجدة ؛ كما أكد علي روح المشاركه في تلك المهرجانات الانسانيه التي تغرس ثوابت الخير والعطاء الدائم لدي الشعوب في كافة المجالات المختلفه، ودائماً وأبداً لا ننسي من هم في عقولنا وقلوبنا تنبض بحريتهم أشقائنا في فلسطين الذي لن ولم نترك قضيتنا العربيه في استرداد كافة حقوقهم .