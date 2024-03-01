يورجن كلوب يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة نوتنجهام فورست

حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة في مواجهة نوتنجهام فورست غدًا بالبريميرليج.

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وقال كلوب في تصريحات خاصة للمؤتمر الصحفي الذى أقيم اليوم قبل مواجهة نوتنجهام :" صلاح ليس جاهزًا لمباراة الغد ولكن من المتوقع عودته للمشاركة خلال الأسبوع القادم ".

ويعاني قائد منتخب مصر، من تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بشد في العضلة الخلفية مع منتخب «الفراعنة»، خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا، وهي ما أبعدته عن المشاركة مع «الريدز»، أمس الأحد، أمام تشيلسي في نهائي كأس الربطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

يلتقي فريق ليفربولبنظيره نوتينجهام فورست، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات السابع والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست في المرتبة السابعة عشر بـ24 نقطة.