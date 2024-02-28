الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

صلاح
صلاح

تردد أسم محمد صلاح نجم ليفربول في الفترة لأخيرة بشان انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي في انتقالات الصيف المقبل.

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أكدت تقارير صحفية سعودية أن مازال موقف صلاح ليس واضحا بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي من عدمه بعد ارتباط أسمه بالإنضمام إلى صفوف اتحاد جدة.

وكان أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق أكد محمد صلاح وقع عقود انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي لينتقل إليه في الموسم المقبل.

وحاول اتحاد جدة التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي، وقدم أكثر من عرض، وكان آخرهم عرض تخطى 150 مليون يورو بعقد لمدة 3 مواسم لكن رفض ليفربول التفريط فيه مؤكدا تمسكه بنجمه الدولي المصري.
 


موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون: 

وستنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيقود اللقاء الحكم كريج باوسون.

وحصد ليفربول مؤخرا كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله فيرجيل فان دايك، وسط غياب محمد صلاح عن المشاركة بسبب الإصابة التي يعاني منها.
 

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