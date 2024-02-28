اتحاد جدة يعلن موقفه من ضم محمد صلاح الصيف المقبل

تحدث مسؤلو نادي اتحاد جدة السعودي، عن موقفهم من التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ما أثير عن توقيع عقود مع أحد أندية الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد كان مهمتا للغاية بالحصول على خدمات اللاعب محمد صلاح منذ الصيف الماضي، وكان أمامه عرضًا ماليًا ضخمًا ولكن اللاعب فضل البقاء في الريدز.

وتحدث مصدر داخل نادي اتحاد جدة في تصريحاته لصحيفة «الميدان» السعودية، عن حقيقة التعاقد مع محمد صلاح وحصوله على توقيعه في الموسم الجديد 2024-2024.

وأكد مصدر اتحاد جدة، أن الأمر بشأن تعاقد النادي مع محمد صلاح من ليفربول غير واضح في الوقت الحالي، مبينا أن هذا الأمر لم يحسم بشكل رسمي خلال منافسات الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي والرحيل مع نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.