الملا يلقي كلمة مصر غدا أمام قمة رؤساء الدول المصدرة للغاز

نيابة عن الرئيس السيسي

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر قبيل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدي غدا السبت والتي يلقي الملا خلالها كلمة مصر نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود ١٢ دولة عضوا اساسيا بالمنتدي ضمت الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا و قطر وروسيا وترينداد وتوباجو والامارات وفنزويلا علاوة علي ٧ دول بصفة عضو مراقب ضمت انجولا واذربيجان والعراق و ماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو ، وامين عام منتدي الدول المصدرة للغاز المهندس محمد هامل .

واكد المهندس طارق الملا علي اهمية المنتدي في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء والذي تنتمي مصر الي عضويته منذ بدء العمل به ، مشيرا الي تنامي دوره هذه المرحلة التي يمثل فيها الغاز الطبيعى العنصر الحاسم في تحقيق التحول الطاقي بصورة عادلة وميسرة وملائمة لاحتياجات الدول .

و خلال الاجتماع جرت المناقشات للانتهاء من التحضيرات لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدي غدا والتي تشهد حضور رؤساء وقادة الدول وممثليهم لمناقشة اطر التعاون بين الدول من اجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد النظيف عالي القيمة في ظل التحديات التي تمر بها صناعة الطاقة العالمية والدور

و يعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية بدأت اعمالها عام 2001 واتخذت الطابع الرسمي كمنظمة دولية عام2008 لتوفر إطارًا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء فيها باعتباره تجمع الدول الرائدة المصدرة للغاز في العالم، حيث يمثل آلية لحوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز حول العالم .

و تمثل الدول الاعضاء مجتمعة اكثر من 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج ، و اكثر من 40% من صادرات الغاز العالمية. علاوة علي هذا تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال .

يشار الي انه امس تم تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية .