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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

​​​​إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

بطولة التايكوندو
بطولة التايكوندو

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع  جامعة حلوان، فعاليات بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي 51) خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير 2024 . 

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جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة⁠، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. 

وشارك في بطولة التايكوندو للجامعات 248 طالبًا وطالبة من 31 جامعة حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، وأهلية، وبحضور 62 إداريًّا ومشرفًا ومدربًا من الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

نتائج بطولة التايكوندو للجامعات 

وأسفرت النتائج النهائية لبطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية عن الآتي:

** مسابقة البومزا طالبات:
المركز الأول: سلمى أحمد سعد جامعة الإسكندرية

** مسابقة البومزا طلبة:
المركز الأول: على أحمد بدر
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

**مسابقات الكروجي:
- ميزان تحت ٤٦ طالبات:
المركز الأول: سلمى إسلام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان تحت ٥٣ طالبات:
المركز الأول: حبيبة محمد جامعة الإسكندرية 
- ميزان تحت ٦٢ طالبات:
المركز الأول: منة الله ياسر جامعة الإسكندرية 
- ميزان تحت ٧٣ طالبات:
المركز الأول: ملك ضياء  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- ميزان تحت ٥٤ طلبة: 
المركز الأول:  أحمد علي  جامعة مصر الدولية

- ميزان تحت ٦٣ طلبة:
المركز الأول:  يحيى حسن كمال  جامعة مصر للمعلوماتية

- ميزان تحت ٧٤ طلبة:
المركز الأول: حازم حسام  الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان تحت ٨٧ طلبة:
المركز الأول: عبد الرحمن أيمن  جامعة طنطا

- ميزان تحت ٦٧ طالبات:
المركز الأول: ليورا موسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان فوق ٧٣ طالبات:
المركز الأول: سوزان إيهاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- ميزان تحت ٥٨ طلبة:
المركز الأول: بلال محمد   جامعة مصر للمعلوماتية

- ميزان فوق ٨٧ طلبة:
المركز الأول: سيف الدين أحمد  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان تحت ٨٠ طلبة:
المركز الأول: فارس محمد جامعة عين شمس

- ميزان تحت ٤٩ طالبات:
المركز الأول: حبيبة مسعد جامعة القاهرة

- ميزان تحت ٥٧ طالبات:
المركز الأول: آية نبيل   جامعة الأهرام الكندية

- ميزان تحت ٦٨ طلبة:
المركز الأول: عمر كريم جامعة المعرفة الدولية

يُذكر أن بطولة التايكوندو للجامعات  أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

 

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