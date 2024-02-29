وزير التعليم العالي يلتقي السفير السوداني بالقاهرة لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وحضر اللقاء بكري نعيم المنصور ممثل الجالية السودانية بمصر، والدكتور مرتضى علي المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، وإيهاب فرج مدير عام الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالوزارة.

وزير التعليم العالي: نحرص على دعم السودان

أكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها السودان، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، موضحًا أن هذا العام فقط التحق أكثر من 10 آلاف طالب سوداني بالجامعات المصرية.

تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب السودانيين.

وأكد وزير التعليم العالي دعمه للطلاب السودانيين، ومساندتهم فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها دولة السودان، مؤكدًا تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية؛ حفاظًا على مستقبلهم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في مصر.



ووجه السفير السوداني الشكر لمصر على دعمها للسودان فى شتى المجالات، وبخاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان، مثمنًا موقف مصر من استقبال السودانيين القادمين من السودان بسبب الأزمة الراهنة، ومعاملتهم بكل حب واحترام.