تشكيل طنطا لمواجهة راية بدوري المحترفين

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة راية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين المصري.

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حيث جاء التشكيل علي النحو التالي :

بيدو نصر : في حراسة المرمي

خط الظهر : الحسيني سمير ، أحمد آباظة ، محمد حسام ،فارس طارق

خط الوسط : أحمد السيد ، حسون محمد ، محمد السيد ، محمد شيكا

في الهجوم : أقطاي عبد الله ، عوض التهامي

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، محمد مصطفي حموشة ، شهاب فتحي ، ممادو رشيد ، أحمد علي ، إبراهيم جمال ، شريف رضا ، كريم أسامة ، إسلام واصل

يُذكر أن طنطا سيواجه راية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب نادي طنطا اليوم الجمعة في تمام الثالثة والنصف عصرًا.