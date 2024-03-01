عمرو أنور يُعلن قأئمة طنطا لمواجهة راية

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقة لمواجهة راية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة القدم .

وشهدت القائمة ضم ٢٠ لاعًبا حيث جاءت علي النحو التالي :

مصطفي الكومي، بيدو نصر "حراس مرمي"، الحسيني سمير، أحمد علي ، محمد حموشة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، ابراهيم جمال، محمد السيد، اقطاي عبدالله، ممادو رشيد ، احمد أباظة ، عوض التهامي ، شريف الفقي ، اسلام واصل ، محمد محسن شيكا ، كريم أسامة .

يُذكر أن طنطا سيواجه راية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب نادي طنطا اليوم الجمعة في تمام الثالثة والنصف عصرا .

