رئيس أزهر سوهاج يواصل تفقد البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب برئاسة الدكتور موهوب عيسى، بنزل شباب الأزهر بسوهاج؛ حيث تواصل تدريبات الترقي للمعلمين، وبرنامج المعلم المساعد لعدد 24 متدربًا من محافظات الوجه البحري.





وفي سياق متصل شاركت منطقة سوهاج الأزهرية، في تفعيل برنامج قطاع المعاهد الأزهرية للمتابعة الإلكترونية، وذلك عبر برنامج «تيمز» الإلكتروني من خلال البث المباشر لمعاهد المنطقة بجميع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية.





وقد تم متابعة معاهد المنطقة بجميع الإدارات، حيث تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، معهد الإمام المراغي التابع لإدارة المراغة الأزهرية شمال محافظة سوهاج، واستمر البث حتى نهاية اليوم بالمعاهد ذات الفترة الصباحية بواقع ثلاثون دقيقة لكل إدارة تعليمية وتم البث من داخل الفصول من خلال موجهي الإدارات بكل معهد.





تأتي هذه المتابعة الإلكترونية طبقًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون المناطق.





وأشاد متابعي الغرفة الرئيسية للبث بقطاع المعاهد الأزهرية بجهود منطقة سوهاج الأزهرية ومسئولي البث بمركز المعلومات والمتابعة بالمنطقة ودورهم في تفعيل جميع الأنشطة وانتظام الدراسه وسيرها على الوجه الأكمل.