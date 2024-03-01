تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي اليوم الجمعة «1 مارس 2024م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى « 15 مارس الحالي» لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.



وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والسنة المنتهية في 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.



وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعامي 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.