المصريون يبدأون احتفالات يوم الشهيد .. فيديو

بدأ أمس المصريون، وأبناؤهم في القوات المسلحة المصرية الاحتفالات بيوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق على جبهة القتال، جهز الموقع الرسمي لوزارة الدفاع لوجو خاص بالمناسبة، ومقاطع فيديو في إطار بدء الاحتفالات التي تبدأ من أول الشهر، بعنوان (ويبقى الأثر).

كما تتضمن الاحتفالات عدة فعاليات لتكريم الشهداء وأسرهم في كافة الحروب ، حتى حرب الإرهاب في سيناء.

ويأتي يوم ٩ مارس من كل عام، ليذكرنا بأسمى آيات الكفاح، والشهادة، لخير أجناد الأرض الذين قتلوا في سبيل الله، والوطن، من أجل ان تبقى مصر، لم يفرق الاستشهاد هنا بين قائد أو جندي، الكل يتسابق من أجل نيل الشهادة لحماية تراب مصر، والدفاع عن كل حبة رمل، وإعادة الكرامة بعد هزيمة حرب ٥ يونيو ١٩٦٧.

كما يأتي اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يومًا للشهيد تأكيدا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من السيد القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة حيث إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيسا لأركان القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لاستشهاده ومن هنا جاء اختيار 9 مارس من كل عام ليكون يوما تحتفل به مصر بذكرى شهدائنا الأبطال واتخذت من استشهاد سيادته رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وهذا ما رأيناه جليًا من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود في سيناء.