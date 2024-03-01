إشاده جماعية لقيادات تعليم قنا بقوافل المراجعات النهائية المجانية

أشاد قيادات تعليم محافظة قنا ، بالاهتمام الواسع الذى توليه القيادة السياسية لملف التعليم سواء مايخص الدعم الإدارى والانشائى أو مايتعلق بخطة التطوير المهنى التى يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتمثلة فى الرؤية التنموية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم لدعم الكفاءات المهنية بمؤسسة التعليم .

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام بمحافظة قنا و عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية و الدكتور بخيت الجميعى مدير إدارة قفط التعليمية و الدكتور علاء الفقى مدير إدارة نقادة التعليمية ممثلين لقيادات تعليم جنوب محافظة قنا التعليمية وذلك بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين ، لمتابعة فعاليات اليوم الثانى القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية بالأكاديمية المهنية للمعلمين وفقاً للتعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والتى انطلقت أمس الخميس وتختتم فعالياتها اليوم الجمعة وتستضيفف فعالياتياها إدارتى قنا ونجع حمادى ، ومن جانبهم أكد قيادات التعليم ، أن تلك القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة حيث تم تخصيص قاعات الاكاديمية المهنية للمعلمين لطلاب المرحلة الثانوية وقاعة النادى الاجتماعي لطلاب الشهادة الإعدادية .

وأشادو بنخبة أكفء معلمى ومستشارى المواد الدراسية ضمتها القافلة لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، فى قرى حياة كريمة ولاقت إقبالًا كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة وإطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل .

يذكر أن أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة ، يمثلون إدارات قوص قفط ونقادة التعليمية إ شاركو اليوم بفعاليات اليوم الثانى للقوافل التعليمية المجانية التى تستضيفها الأكاديمية المهنية للمعلمين وتختتم فعالياتها بنهاية اليوم الجمعة.