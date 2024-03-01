وكيل صحة القليوبية يجري جولة مرورية بمستشفي القتاطر الخيرية العام

بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة جولة مرورية بمستشفي القناطر الخيرية العام، تصادف وجود مدير المستشفي، وفريقه المعاون.

استهل جولته داخل المستشفي بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من خط سير المريض د، ومتابعة التسجيل بالرقم الطبي الموحد لجميع المترددين علي الاستقبال.

كما تأكد من تواجد عدد كافي من الأطباء بالطوارئ، وتواجد فريق التمريض كلا في مكانه.

واثناء المرور انتقد السيد وكيل الوزارة مستوي النظافة العامة بالمستسفي، كما تلاحظ عدم نظافة الغرفة الخاصة بتسجيل دخول المرضي.

لذا تم تحويل مسئول الغرفة والمدير الإداري المناوب للتحقيق، والتوجيه بسرهة تنظيف الغرفة في الحال.

ثم تفقد “ وكيل صحة القلوبية ” قسم الأشعة،وتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع العاملين بالقسم، كما تفقد المعمل، واوصي بضرورة تواجد عدد ٢ فنيين للمعمل يوميا لسد حاجة العمل .

كما تفقد أيضا عناية الأطفال، وتأكد من تواجد الفريق الطبي من أطباء وتمريض، وأعرب سيادته عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل برئاسة د. ميرفت جمال الدين علي جهودهم المبذولة لخدمة المرضي.

ثم توجه إلي العيادات المسائية للأطفال بالمستشفي ، وتأكد السيد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بالعيادات.

وفي خلال المرور وجه االدكتور حموده الجزار بعدة توصيات أهمها:

▪︎ تكثيف أعداد أفراد الأمن و النظافة بالمستشفي، والاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي.

▪︎ تكليف مدير إدارة المستشفيات بالإشراف العام علي المستشفي بجانب عمله. لحين الانتهاء من التشغيل التام للمستشفي ،

▪︎ تكليف مدير إدارة الشئون الادارية بالمديرية بالاشراف التام علي أعمال الأمن والنظافة بالمستشفي.

▪︎ تكليف مدير إدارة التموين الطبي بتذليل أي عقبات لانهاء التعاقدات الملحة علي رأس العمل بالمستشفي دون الحاجه للذهاب لديوان المديرية.