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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: "غرامة كهربا سواء بالجنيه أو بالدولار فالزمالك في النهاية حصل على حقوقه"

محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم "كهربا"

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على تسديد  لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" غرامته بالجنيه المصري للزمالك.

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وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن الحصول على الغرامة بالجنيه المصري بدلا من الدولار لن تفرق كثير لأن الهدف واحد في النهاية وهو حصول الزمالك على حقوقه.


وأضاف، الزمالك مؤسسة تابعة للدولة وعندما احتاجوا لـ  2 مليون و750 ألف دولار لحل أزمة القيد لم يلجأوا  للسوق السوداء،ولا لهذا الاتجاه مطلقا، لذلك هذا الأمر لا يقلق الزمالك وجماهيره".

وتابع، الزمالك أمامه قضايا جديدة على غرار باتشيكو وخالد بوطيب، تسعى الإدارة لحلها لعدم التعرض لعقوبات جديدة، الزمالك كان أولى بالاستفادة بهذه المبالغ

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، استلامه قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على كهربا، وتبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار.

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