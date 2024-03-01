هشام نصر: لم تطرح أزمة كهربا في زيارة الأهلي

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أنه لم يتم طرح أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي خلال زيارة مجلس إدارة الأحمر.

وأضاف هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: الحصول على الغرامة بالجنيه المصري بدلا من الدولار؟ الهدف واحد في النهاية وهو حصول الزمالك على حقوقه.

وتابع: في الحقيقة لم يتم طرح ملف كهربا في الزيارة، ولم يتم مناقشة ذلك، الزيارة كان هدفها إعلاء الروح الرياضية والتأكيد على قوة العلاقة بين الناديين.

وواصل: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولكن عندما تكون الأجواء جيدة بين الناديين، يكون ذلك من العوامل المساعدة بالتأكيد.

وأشار: بالنسبة لنادي الزمالك الهدف في النهاية هو تحصيل الغرامة، سددنا من قبل أكثر من 2 مليون دولار في قضايا مختلفة.

وأردف: لا يصح الانشغال بمثل هذه الأمور يجب أن نشكر مجلس الإدارة لأننا نفذنا ما وعدنا به وفي النهاية حصلنا على حقنا.