محامي كهربا: كان من الممكن الاستمرار في المماطلة

قال أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه تولي ملف اللاعب في عام 2020 بعد صدور حكم نهائي ضد اللاعب، وتولي الدفاع عنه مع المحامي التونسي علي عباس، وتم بذل مجهودات مضنية، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت منذ خمس سنوات.

أضاف محامي كهربا في تصريحات على فضائية etc: "كهربا سدد الغرامة عندما عاد للمشاركة وبعدما تألق مع الأهلي وأصبح هدافا للفريق، وبمساندة جماهير النادي الأهلي، واستطاع تجميع مبلغ الغرامة المالية، وكنا نقوم بتأجيل الآمد لحين تدبير المبلغ، وليس من أجل (تدبيس) اللاعب في مبلغ أكبر".

وتابع: "الغرامة تضامنية مع نادي أفيش البرتغالي، ومن حق اللاعب رفع قضية ضده، للحصول على 50% من الغرامة والتي تقدر بحوالي مليون و 200 ألف دولار، وهو الأجراء الذي سنقوم به خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "كهربا قام بدفع الغرامة كاملة، ومن ثم مقاضاة الطرف الثاني وخلال يومين سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن، وتم اغلاق ملف الزمالك تماما".

وتابع: "الأهلي لم يكن طرفًا في ملف كهربا مطلقًا، ولم يتم تفويضي مطلقا من جانب النادي لأن الأهلي ليس له علاقة بالمشكلة، وزيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك ودية ولم يكن لها علاقة بالقضية، وحكم المحكمة الرياضية أكد أن الأهلي ليس طرفا في القضية".

وواصل: "كان هناك حساب بنكي لـ كهربا، وتم تسديد الغرامة في النهاية ولا أعرف آلية تجميعها، هذه أمور تخص اللاعب وكان من الممطن الاستمرار في المماطلة في السداد، والأمور انتهت على خير، من أجل تركيز اللاعب في المستطيل الأخضر فقط، والفريق مرتبط ببطولات كثيرة خلال المرحلة المقبلة".