الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كيف يُخيفون العالم .. بوتين يتوعد: العواقب على "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا بأوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا في أوكرانيا.

txt

زيلينسكي: مبادرة ماكرون لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطوة ملموسة

txt

روسيا: تزويد كييف بالأسلحة دليل على تورط الناتو بالصراع في أوكرانيا

وقال بوتين في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن نحن نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلادنا، ولكن العواقب الآن ستكون على المتدخلين المحتملين أكثر مأساوية".

وأشار الرئيس إلى أن الغرب يعلن عن نوايا روسية معينة لمهاجمة أوروبا، بينما هم أنفسهم يختارون أهدافًا على الأراضي الروسية لضربها ووسائل التدمير.

وأضاف: "كل ما يطرحونه الآن، هو كيف يخيفون العالم أجمع... كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، ما يعني تدمير الحضارة".

وتابع: "يجب عليهم (الغرب) أن يفهموا أخيرًا أن لدينا أسلحة أيضًا، وأن يعرفوا عنها، الآن فقط قلت، توجد أيضًا أسلحة يمكن أن تصيب أهدافًا على أراضيهم".

مواد متعلقة

روسيا: تزويد كييف بالأسلحة دليل على تورط الناتو بالصراع في أوكرانيا

البرلمان المجري يصادق على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

سلوفاكيا: بعض دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي قد ترسل قوات إلى أوكرانيا

الناتو: الكونجرس الأمريكي سيمرر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أمين عام الناتو: الكونجرس الأمريكي سيمرر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
الجريدة الورقية