النصر يعلن تعيين "ميدو" مديرا فنيا للفريق خلفاً لـ"توفيق"

أعلنت إدارة نادي النصر القاهري، اليوم الجمعة تعيين عبد الحميد ميدو مدير قطاع الناشئين مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم و ذلك خلفا لأشرف توفيق المدير الفني، الذي تقدم باستقالته مؤخرا من تدريب الفريق.

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ويحتل النصر المركز الرابع في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب" برصيد ٢٢ نقطة و بفارق 6 نقاط عن المتصدر منتخب السويس.

وحصل فريق النصر علي راحه خلال الجوله الرابعة العشر التي ستنطلق أمس الخميس ثم يواجه المستقبل السبورت في الجولة التالية الخميس القادم.

وتنص اللائحة علي تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

حيث يلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.

نتائج مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الثاني "ب" :

حقق أبناء منتخب السويس فوزا كبيرا خارج الديار بعد تغلبه على فريق مركز شباب العريش بخماسية نظيفة، سجلها كلا من محمد شيكا، محمد عطية، أحمد صالح، عبدالله النادي، محمود رفعت .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السويس إلى 28 نقطة ويحافظ على صدارة المجموعة، فيما يتوقف رصيد أبناء العريش عند النقطة صفر في المركز الأخير .

ونجح فريق نجمة سيناء في الفوز على نظيره جنوب سيناء، بنتيجة هدفين دون رد، ليرتفع رصيد نجمة سيناء عند 11 نقاط محتلا المركز الثامن، بينما يأتي فريق جنوب سيناء في المركز السابع برصيد 15 نقطة .

خطف أبناء نادي العبور فوزاُ ثميناً من فريق المستقبل سبورت، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ونجح نادي المستقبل في التقدم بهدف عن طريق اللاعب مصطفى علي، فيما جاءت أهداف العبور عن طريق كلا من، سيد سعيد، تريزيجيه .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق العبور إلى 25 نقطة محتلاً المركز الثاني، فيما توقف رصيد فريق المستقبل عند النقطة 20 في المركز الخامس .

ونجح فريق المريخ في الفوز على فريق الشمس، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد المريخ عند 22 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما يأتي فريق الشمس في المركز السادس برصيد 20 نقطة .