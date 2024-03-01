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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2009 يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 اليوم الجمعة خارج ملعبه مع الإسماعيلي في المباراة التي تقام بين الفريقين على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 24 من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي 2009» المباراة وفي رصيده 44 نقطة، وسجل 42 هدفًا مقابل 24 هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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