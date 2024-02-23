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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. أهلي 2009 يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية

فريق الاهلي مواليد
فريق الاهلي مواليد 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة مع ضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي ٢٠٠٩ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٤١ نقطة، وسجل ٣٨ هدفًا مقابل ٢٣ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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