اليوم.. أهلي 2009 يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة مع ضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٩ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٤١ نقطة، وسجل ٣٨ هدفًا مقابل ٢٣ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.