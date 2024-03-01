أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 1-3-2024

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 1-3-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2920 جنيهًا، وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق، يأتي ذلك بعد تراجع الأسعار أمس بحوالي 70 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 3337 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2920 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2503 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1947 جنيهًا.

الجنيه الذهب 23360 جنيهًا.

الذهب العالمي

أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر فبراير على ارتفاع طفيف، وقد كان التذبذب هو المسيطر على تحركات خلال معظم فترات تداول هذا الشهر، ولكن تماسك سعر الذهب يعكس قدرته على تحمل الضغط السلبي من توقعات الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الطلب على المعدن النفيس.

سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاع بنسبة 0.1% ليسجل أعلي مستوى عند 2048 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2046 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2044 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.5% مسجلا أعلى مستوى عند 2050 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر فبراير بنسبة 0.3% ليغلق عند المستوى 2044 دولار للأونصة، بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الشهر عند 2065 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1984 دولار للأونصة.

وأظهرت البيانات، الخميس، ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 2.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ فبراير 2021، بعد صعوده 2.6 بالمئة في ديسمبر.

ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية.