الجمعة 01 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين يُسجل بكشوف الجمعية العمومية

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

سجل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بكشوف الجمعية العمومية للصحفيين.

وفتحت نقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية “الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ٢٠٢٤"، وذلك في دعوتها الأولى لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية في ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

وجاءت الدعوة الأولى لنقابة الصحفيين، إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

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