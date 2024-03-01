أغاني أم كلثوم على مسرح معهد الموسيقى العربية.. غدًا

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد سلسلة كلثوميات، حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلا بقيادة المايسترو صلاح غباشي وذلك في الثامنة مساء السبت 2 مارس علي مسرح معهد الموسيقي العربية

برنامج كلثوميات على مسرح معهد الموسيفى العربية

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر اعمال كوكب الشرق ام كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الشعراء والملحنين تؤديها رحاب عمر ونهاد فتحي .

سلسلة حفلات كلثوميات في الأوبرا

يذكر أن سلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد اعمال ام كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيلا من التراث الموسيقى العربي .