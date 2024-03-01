الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز  بمحافظة بني سويف، نقلًا عن القناة الأولى المصرية. 

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حكم ترك أداء صلاة التراويح لعذر العمل

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حكم صلاة الجمعة بسماع الخطبة من الإذاعة

يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: "الاستعداد لشهر رمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

 شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

 وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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