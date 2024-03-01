سيدات الأهلي يواجهن الشمس في ثاني لقاءات best of 3 بدوري الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة مع فريق الشمس، في ثان مباريات سلسلة best of 3 ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة ويسعى الأهلي للفوز وحسم التأهل رسميا إلى نصف نهائي بطولة الدوري

وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني جلسة مع اللاعبات عقب مباراة أمس للتحدث حول أخطاء المباراة الأولى وتحفزيهم من أجل التأهل رسميا إلى نصف نهائي الدوري.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الشمس في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 في أولى مباريات سلسلة best of 3.