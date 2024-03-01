الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن الشمس في ثاني لقاءات best of 3 بدوري الطائرة

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة مع فريق الشمس، في ثان مباريات سلسلة best of 3 ضمن منافسات بطولة الدوري.

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سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس في دوري الطائرة

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سيدات طائرة الأهلي يواجه الشمس في بطولة الدوري


وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة ويسعى الأهلي للفوز وحسم التأهل رسميا إلى نصف نهائي بطولة الدوري
وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني جلسة مع اللاعبات عقب مباراة أمس للتحدث حول أخطاء المباراة الأولى وتحفزيهم من أجل التأهل رسميا إلى نصف نهائي الدوري.
وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الشمس في المباراة الماضية بنتيجة 3-0 في أولى مباريات سلسلة best of 3.

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