الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس في دوري الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا على حساب نظيره الشمس بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، ضمن أولى مباريات سلسلة best of 3 من دور الـ8 لبطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-16، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.

وأشاد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني، بأداء اللاعبات، بعد أن قدم الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

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ومن المقرر أن يلتقي «سيدات طائرة الأهلي» غدًا مع فريق الشمس على صالة اتحاد الشرطة.
 

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