سيدات طائرة الأهلي يواجه الشمس في بطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق الشمس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة ويسعى الأهلي للفوز والاقتراب من التأهل لنصف نهائي البطولة.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة لإبراهيم فخر الدين، المدير الفني، مع اللاعبات طالب خلالها بإغلاق صفحة الفوز ببطولة كأس السوبر والتركيز في مباريات دور الـ٨ من بطولة الدوري لحسم التأهل.

وكان سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الزمالك في المباراة الماضية بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر.

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