الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، أمس الخميس، وذلك بدعم من أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين ساعدت بيانات التضخم وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي في رسم التوقعات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية؛ ربح ستاندرد اند بورز 500 حوالي 27.78 نقطة، أو ما يعادل 0.51 بالمئة ليصل إلى 5095.78 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 144.19 نقطة أو يساوي 0.90 بالمئة ليصل إلى 16091.93 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.07 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 38973.09 نقطة.

وشهدت التداولات صعود سهم شركة إنفيديا لتصنيع الرقائق ليقدم أكبر دعم لستاندرد اند بورز وناسداك، كما زاد سهم أدفانسد مايكرو ديفيسز، حيث كانت شركات التكنولوجيا أساسا لارتفاع وول ستريت في الأشهر الماضية نتيجة التفاؤل بشأن فاق النمو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.