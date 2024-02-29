البورصة تربح 11.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 11.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.999.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي 28964 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7306 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10239 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 267 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 4.8 مليار جنيه.