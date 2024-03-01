الليلة.. باريس سان جيرمان على موعد لكتابة التاريخ أمام موناكو بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنظيره موناكو في مباراة نارية بالجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي .

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ويسعي بي إس جي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تحقيق رقما قياسيا بعدما وصل إلى 18 مباراة محققًا 14 فوزًا وتعادل في 4 لقاءات ، لتصبح السلسلة الأطول في تاريخ النادى بالمسابقة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 54 نقطة ، فيما يأتى موناكو فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبينهما بريست فى المركز الثانى بـ43 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

وتنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في بطولة الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1 .

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو



حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما – كيلور نافاس – أرناو تيناس

خط الدفاع: أشرف حكيمي – لوكاس هيرنانديز – نونو مينديز – نوردي موكيلي – جواني جادو

خط الوسط: مانويل أوجارتي – فابيان رويز – فيتينيا – كارلوس سولير – برادي باركولا – وارن زائير إيمري – لوكاس بيرالدو – لي كانج إن

خط الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – ماركوس أسينسيو – عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني