راموس يُنقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام رين بالدوري الفرنسي

انتهت مواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره رين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم رين في النتيجة عن طريق اللاعب أمين جويري في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أدرك جونسالو راموس التعادل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة، لتنتهي مواجهة باريس أمام رين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيطر لاعبي باريس سان جيرمان على مجريات المباراة في شوطيها الأول والثاني، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 66% للبي أس جي، مقابل 34% لصالح رين.

ويواصل باريس سان جيرمان تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54نقطة، بينما يحل رين في المركز السابع بـ 35 نقطة.