مبابي وأسنسيو يقودان باريس سان جيرمان أمام رين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، تشكيل مواجهة رين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الثنائي كيليان مبابي وماركو أسنسيو هجوم باريس سان جيرمان أمام رين، في المواجهة التي تنطلق في السادسة وخمس دقائق من مساء اليوم الأحد.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، لوكاس بيرالدو، دانيلو بيريرا، أشرف حكيمي.

الوسط: لوي كانج إن، فابيان رويز، فيتور فيريرا.

الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي.