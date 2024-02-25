الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي وأسنسيو يقودان باريس سان جيرمان أمام رين

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، تشكيل مواجهة رين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

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جوميز يستبعد هذا الثلاثى من تشكيل الزمالك أمام أبو سليم الليبي

ويقود الثنائي كيليان مبابي وماركو أسنسيو هجوم باريس سان جيرمان أمام رين، في المواجهة التي تنطلق في السادسة وخمس دقائق من مساء اليوم الأحد.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، لوكاس بيرالدو، دانيلو بيريرا، أشرف حكيمي.

الوسط: لوي كانج إن، فابيان رويز، فيتور فيريرا.

الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين

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