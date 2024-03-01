مران الزمالك.. تعليمات فنية مركزة من جوميز للاعبين قبل مواجهة سوار العيني

أدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة الداخلية التي أقيمت بالأمس في الدوري تدريبات فنية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.