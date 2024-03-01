جوميز يمنح محمدعاطف تعليمات خاصة في مران الزمالك اليوم

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد عاطف لاعب الأبيض خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم، وطالبه بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.