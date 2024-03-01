أستاذ باطنة: لتجنب أضرار المسكنات لابد من استشارة الطبيب (فيديو)

قال الدكتور طارق يوسف، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ الإفراط في استخدام المسكنات بدون الرجوع إلى طبيب يتسبب في أضرار بالغة للصحة قد تصل إلى الاعتلال الكلوي أو أمراض المعدة، منوهاً أنها، أي المسكنات، تعد أكثر الأدوية استعمالاً حول العالم.

استعمال المسكنات لا ضرر فيه لكن المشكلة تكمن في سوء الاستعمال

وأضاف «يوسف»، في حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ استعمال المسكنات لا ضرر فيه لكن المشكلة تكمن في «سوء الاستعمال»، بمعنى الاستخدام العشوائي وبدون وصفة أو استشارة طبية وبدون تركيب الاحتياج للمسكن مع الحالة المرضية المستعمل لها.

استعمال المسكنات بدون داعي ولفترات طويلة بكميات كبيرة يؤدي إلى مضاعفات صحية

وتابع أستاذ أمراض الباطنة: «استعمال المسكنات بدون داعي ولفترات طويلة بكميات كبيرة يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة بكافة الأجهزة الحيوية للجسم، وأضرارها لا تقتصر على الجهاز الهضمي بل تتخطاه إلى القلب والكبد والكلى والرئة، وحديثا تم اكتشاف مضاعفات ضارة للمسكنات على الجهاز العصبي ونوبات القلب».

ونصح أنه عند ضرورة استعمال المكسن لابد أن يتم تحت إشراف طبيب بجرعات محددة ووقت معين والبعد عن استخدامها بشكل عشوائي طبقا لاستشارة الطبيب.

