بعد تحذيرات هيئة الدواء ..

المسكنات.. تعد المسكنات من الأدوية التي يستخدمها المرضى لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات ومن الأدوية الآمنة عند استخدامها بالجرعة الصحيحة ولفترة قصيرة.

استخدام المسكنات

وقد يستخدم بعض المرضى المسكنات لفترة طويلة في الأمراض المزمنة ولكن لابد أن تكون تحت إشراف الطبيب، حيث تستخدم في تخفيف الألم كألم الأسنان والتواء المفاصل وغيرها من الأمراض.

تحذيرات هيئة الدواء

وقد حذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في تناول المسكنات نمشددة على ضرورة استخدام المسكنات بحرص وإستشار الطبيب أو الصيدلي بخصوص الاستخدام الأمثل حيث يعد الإفراط في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.

كما يعد الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.

وقد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.

أضرار الإفراط في تناول المسكنات

الإكثار في تناول المسكنات يؤدي إلى العديد من الأمراض منها كالاتي:

عسر الهضم

آلام في المعدة

التهاب المعدة

قرحة في الجهاز الهضمي

نزيف في أجزاء من الجهاز الهضمي

الدوخة والتعب العام

اضطرابات في الكلى أو الكبد

الغثيان والتقيؤ

ولتقليل من تناول المسكنات كالاتي:

تناول أقل جرعة ممكنة وعند الحاجة والضرورة القصوى فقط.

تناول مسكنات الألم للمدة المحددة فقط.

مراعاة أي تداخلات وتفاعلات دوائية مع أي أدوية أخرى قد تزيد من أضرار المسكنات.

استخدام مسكنات الألم التي تناسب الحالة الصحية العامة والتحقق من عدم وجود أي موانع استخدام.

مراجعة الطبيب في حال استمرار الألم أو ازدياده سوءًا.