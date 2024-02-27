الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

متى يسبب تناول مسكن الباراسيتامول تدمير الكبد وأحيانًا الوفاة؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

مضاعفات الإفراط في
مضاعفات الإفراط في تناول مسكن الباراسيتامول 

حذرت دراسة أميركية حديثة من إن الإفراط في تناول مسكن الباراسيتامول قد يسبب تلف الكبد، وقد يتزايد تأثيره السلبي إلى أن يسبب فشل الكبد تمامًأ.

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مضاعفات الإفراط في تناول مسكن الباراسيتامول 

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، خلصت نتائج الدراسة إلى إنه في أماكن معينة يمكن للباراسيتامول أن يلحق الضرر بالكبد عن طريق الإضرار بالوصلات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة في العضو.

مضاعفات الإفراط في تناول مسكن الباراسيتامول 

 في الوقت نفسه، أكد باحثون إن تناول جرعة زائدة من مسكن الباراسيتامول هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الكبد الحاد في بريطانيا، فضلًا عن إن سمية الباراسيتامول هي السبب الأكبر لفشل الكبد الحاد في أميركا. 

 وكانت قد أثبتت دراسة سابقة أن عدد إصابات الكبد الحادة المرتبطة بالباراسيتامول،  قد انخفض بعد التفويض الأمريكي للحد من المكونات النشطة للحبوب، مشيرة إلى أن الباراسيتامول يكون ضارًا فقط عند تناوله بشكل مفرط لفارات طويلة، نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يستخدمونه كدواء خافض للحرارة يستخدم على نطاق واسع، ومسكن للألم ومخفض للحمى شائع الاستخدام، وقد يشكل تهديدًا لصحة الكبد.

 كما أكدت إن الاستخدام المزمن للباراسيتامول دون إشراف طبي، واستهلاك الكحول، وأمراض الكبد الأساسية، وبعض التفاعلات الدوائية تزيد من خطر تلف الكبد بسبب تناوله أيضًا، بالإضافة إلى إن استخدامه على المدى الطويل قد يسبب التعب وضيق التنفس وتحول لون الأصابع والشفاه إلى اللون الأزرق.

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