موعد مباراة سيراميكا والمقاولون في دوري نايل والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفًا ثقيلاً على نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ 15 من عمرمسابقة دوري نايل 2023-2024.

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ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة جمعهم من 12 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات ، بينما يتواجد المقاولون في المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 12 مباراة، فازفي مباراة واحدة، وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات أخرى.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

وتنطلق مباراة سيراميكا والمقاولون في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرةمساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرمساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

وتذاع مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب عبر قناة “ أون تايم سبورتس ” باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون



ومن المقرر أن يدير لقاء سيراميكا كليوباترا والمقاولون المقرر له على ملعب الجبل الأخضر، الحكم حمادة القلاوي ويعاونه صالح محمد عفيفي وعمر فتحي ومصطفى عثمان ومحمود الدسوقي حكما لتقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

ويذكر أن المقاولون خسر أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0، فيما حقق سيراميكا الفوز علي بلدية المحلة في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري وذلك بنتيجة 5-3 .