الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الغيابات تضرب المقاولون العرب قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

بوابة الوفد الإلكترونية

تأكد غياب 10 لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بنادي المقاولون العرب أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

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وتضم قائمة الغيابات عمار حمدي ومحمد عنتر وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود وادي وأسامة النجار وأمير عابد وحليمو ويوسف العزب للإصابة ومحمد سالم ولؤي وائل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وأنهى الفريق تدريباته على ملعبه بالجبل الأخضر استعدادا للمباراة وعقد محمد عودة المدير الفني محاضرة مع اللاعبين لشرح بعض التكليفات.

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وانتظم الفريق في معسكر مغلق استعدادا للمباراة التي ستقام في السابعة من مساء غد الجمعة .

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